Sporting na Champions: Daniel Bragança na lista A e Gonçalo Inácio na B

O Sporting já fez chegar à UEFA a lista A de inscritos para a fase de grupos da Liga dos Campeões. São 24 nomes (o máximo seriam 25), entre os quais se destaca o de Daniel Bragança que, a 9 de julho, sofreu uma entorse traumática no joelho direito, com lesão do ligamento cruzado anterior, e foi operado dois dias depois, na CUF Tejo, em Lisboa.O período de paragem estimado nunca foi revelado publicamente mas não deverá ser inferior a 6 meses, pelo que, cumprindo-se este prazo, o médio não poderá ser utilizado nesta fase da Champions. Se o Sporting passar aos oitavos-de-final, a lista poderá ser alterada.Em sentido inverso, o Sporting optou por não incluir na lista A o central Gonçalo Inácio, embora isso não signifique que o jogador vai ficar de fora das escolhas de Amorim para a prova. Simplesmente, por cumprir o requisito de ter nascido depois de 1 de janeiro de 2001 e ser um jogador formado localmente (no caso, formado até no Sporting), Inácio será incluído na lista B que a UEFA ainda não publicou no seu site.Recorde-se que os clubes podem inscrever um número ilimitado de jogadores através da lista B, desde que sejam formados no clube (mínimo de três épocas entre os 15 e os 21 anos) e as referidas inscrições podem ser feitas até às 24 horas do dia anterior ao jogo.Além de Gonçalo Inácio, e relativamente aos 29 jogadores que foram apresentados como fazendo parte do plantel do Sporting, em julho, ficaram de fora da lista A, por serem da formação, Diego Callai, Nazinho, Chermiti, Mateus Fernandes, Essugo e Rodrigo Ribeiro. Todos deverão figurar na lista B que, como ficou dito, pode ser atualizada a qualquer momento durante a fase de grupos.De resto, sem surpresa, os leões inscreveram na Champions todos os reforços contratados para a época 2022/23, nomeadamente os últimos a chegar a Alvalade, ou seja, o médio grego Sotiris Alexandropoulos e o extremo brasileiro Arthur Gomes. Também o mexicano Jesus Alcantar, que tem jogado pela equipa B, foi incluído na lista. Jovane será igualmente opção para Rúben Amorim, ele que renovou contrato e foi reintegrado no plantel principal, na sequência da transferência de Matheus Nunes para o Wolverhampton.Eis a lista (A) completa do Sporting para a Champions:Adán, Franco Israel e André Paulo;Matheus Reis, St. Juste, Coates, Neto, Porro, Esgaio, Marsà e Alcantar;Morita, Alexandropoulos, Ugarte, Fatawu, Daniel Bragança e Pote;Edwards, Nuno Santos, Rochinha, Trincão, Paulinho, Arthur Gomes e Jovane.