Sporting na final da Al Abtal Cup

O Sporting garantiu este domingo um lugar na final da Al Abtal International Cup, que decorre em Madrid, ao vencer os sauditas do Al-Qadsiah FC por 4-0 em jogo das meias-finais.Isnaba Mané abriu o marcador de penálti aos 6' e, aos 21 minutos, foi a vez de Lucas Anjos fazer o 2-0 na sequência de uma excelente jogada individual. Na 2.ª parte, bis de Tiago Augusto (58' e 71').O Sporting jogou com o seguinte onze: Pedro Miguéis [GR], David Monteiro, Etienne Catena, Emanuel Fernandes [C], João Ferreira, Eduardo Barbosa, Luís Gomes, Tiago Augusto, Lucas Anjos, Marco Cruz e Isnaba Mané.No derradeiro encontro, agendado para 15 de agosto, os leões irão ter pela frente os croatas do GNK Dinamo Zagreb ou os espanhóis do Real Madrid.