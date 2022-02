Sporting na máxima força antes da receção ao Famalicão

O Sporting continua a preparar a receção ao Famalicão, jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin agendado para o próximo domingo (20H30) no Estádio José Alvalade. No treino desta sexta-feira, Rúben Amorim contou com todos os jogadores à disposição, incluindo os reforços Slimani e Edwards.Os leões voltam a treinar amanhã às 10H30, na Academia, à porta fechada e a conferência de imprensa de antevisão ao jogo está agendada para as 12h30.