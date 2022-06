Sporting não vai a jogo por Ricardo Horta

Ricardo Horta foi ontem ligado ao Sporting, sendo noticiado que os leões estariam interessados na contratação do internacional português do Sp. Braga. Contudo, ao queapurou, o clube de Alvalade não vai sequer a jogo no que à corrida pelo extremo diz respeito.Tanto Rúben Amorim como Hugo Viana, treinador e diretor-desportivo do Sporting, respetivamente, são apreciadores das qualidades futebolísticas de Ricardo Horta, mas o elevado montante pedido pelos minhotos afasta os leões do negócio.