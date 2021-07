Inter contactou Sporting para fechar João Mário com os leões

O Inter Milão fez dois contactos com o Sporting nas últimas horas para tentar fechar João Mário com os leões. Segundo Record apurou, ficou claro nesses dois contactos que o clube de Alvalade não vai subir a única proposta oficial que fez pelo médio internacional português, o que significa que não tenciona igualar os valores da oferta do Benfica nem, consequentemente, accionar o direito de preferência pelo jogador.





Os leões, recorde-se, ofereceram 4 milhões de euros fixos mais 1,5 milhões dependentes de objetivos, totalizando 5,5 milhões de euros. Os encarnados, como noticiámos, aceitaram pagar os 7,5 milhões de euros que o Inter estava a pedir. O Sporting não vai igualar esta proposta.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o primeiro contacto do Inter com os leões ocorreu na terça-feira. Os nerazzurri quiseram questionar o Sporting sobre se teria, ou não, interesse em fechar o negócio por João Mário, na medida em que já eram conhecidos os avanços do Benfica e o Inter pretendia encerrar o dossiê a bem, evitando uma eventual batalha jurídica, sem hostilizar um parceiro como o Sporting, a quem comprou o médio em 2016. O Sporting ouviu os argumentos do Inter mas não alterou a sua posição.Já na manhã desta quarta-feira – portanto, depois do raide de Rui Costa e Rui Pedro Braz a Milão, onde reuniram com o empresário de João Mário, Federico Pastorello – o Inter voltou a contactar o Sporting, novamente para manifestar interesse em evitar uma potencial guerra nos tribunais e sensibilizar os leões para a possibilidade de acionarem o direito de preferência. O Inter insistiu, aliás, neste argumento: bastaria aos leões igualarem os números da oferta do Benfica para que o negócio fosse fechado com o Sporting e não com o clube da Luz. A SAD leonina, no entanto, reiterou a sua mensagem: a proposta que fez continua de pé, o que prova que existe interesse em ficar com o jogador, mas não nas condições exigidas pelo Inter, o que equivale a dizer que não há qualquer intenção em Alvalade de aumentar a parada por João Mário.Os contactos foram realizados por um dirigente do Inter e antecedem a comunicação oficial por escrito da existência de uma proposta do Benfica. Esta proposta, sabe, até este momento ainda não chegou ao Sporting. Dito de outra forma, o Sporting ainda não foi notificado oficialmente pelo Inter.