Sporting nega interesse em André Franco

Fonte oficial do Sporting confirmou aque André Franco, médio do Estoril, está fora dos planos do clube.Recorde-se que neste mercado de transferências, André Franco já foi associado ao FC Porto - não estando prevista a abertura de uma frente negocial efetiva pela contratação do jogador, de 22 anos, confirmou o nosso jornal - mas também aos turcos do Fenerbahçe e aos espanhóis do Almería. Esta semana, foi da Alemanha que chegou o interesse de mais um clube: o Borussia M’gladbach, que terminou em 10º lugar na última edição da liga alemã, perfila-se como candidato a garantir os préstimos do jogador . Até à data, nenhum negócio foi concretizado, porque todas as propostas que o Estoril recebeu têm rondado os 2,5 milhões de euros, longe do valor reclamado pelo clube. A cobiça surgiu depois da última época de elevado rendimento por parte do médio criativo, em que apontou 11 golos e fez quatro assistências em 38 partidas.