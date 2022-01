Sporting negoceia empréstimo de Tiago Tomás ao Estugarda

Tiago Tomás poderá rumar ao Estugarda já nesta janela de transferências.De acordo com o 'Stuttgarter Nachrichten', está em cima da mesa um empréstimo de 18 meses, ou seja, até junho de 2023, com opção de compra para o clube alemão.sabe que essa é, de facto, uma hipótese que está a ser trabalhada. O Sporting está a negociar com o Estugarda os termos da cedência. TT, de 19 anos, está ligado ao Sporting até 2025, depois de ter renovado em junho de 2020, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.O camisola 19 tem tido pouca utilização esta época. Apesar de ter participado em 23 jogos, o avançado foi titular apenas em 5, nenhum deles na Liga. Soma até este momento 616 minutos, tendo apontado 3 golos (marcou ao Penafiel, na Taça da Liga, e fez um bis contra o Belenenses, na Taça de Portugal).Campeão nacional, TT esteve em 37 jogos na última temporada e apontou 6 golos. Acabaria por perder espaço com a chegada de Paulinho a Alvalade, há um ano por esta altura.O Estugarda, orientado por Pellegrino Matarazzo, ocupa atualmente o 17.º lugar da Bundesliga, com 4 vitórias em 20 jogos.