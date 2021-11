Sporting nos 'oitavos' da Liga dos Campeões: já há quatro possíveis adversários

Garantida a qualificação, no segundo lugar do grupo C, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o Sporting já olha para possíveis adversários na próxima ronda. No regresso à fase a eliminar desta prova, 12 anos depois, os leões não serão cabeças-de-série e, para já, conhecem quatro possíveis adversários: Manchester City, Liverpool, Bayern Munique e Manchester United.Estas formações garantiram todas o primeiro lugar nos respetivos grupos e, consequentemente, serão cabeças de série no sorteio dos 'oitavos', que terá lugar a 13 de dezembro. Até lá, ainda há uma jornada por cumprir na fase de grupos, em que ficarão definidos os dois potes.No sorteio dos 'oitavos' existem duas condicionantes: não se podem defrontar equipas que estiveram no mesmo grupo (o que afasta, desde logo, o Ajax da rota do leão) nem clubes do mesmo país. De notar que neste momento há mais cinco equipas apuradas para os 'oitavos': Paris SG (com estatuto confirmado de não cabeça-de-série, ou seja, no lote do Sporting), Real Madrid, Inter Milão, Chelsea e Juventus (todas ainda sem estatuto definido).