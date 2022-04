Sporting obrigado a marcar 2 no Dragão

O Sporting tem uma difícil missão em mãos, tendo não só que derrotar o FC Porto, como que o fazer por dois golos de diferença, dada a desvantagem da 1.ª mão (1-2). Com efeito, uma vitória por 1-0 não bastará para seguir para a final da Taça de Portugal – já por 2-1 dará prolongamento."Se no final do tempo regulamentar do segundo jogo de uma meia-final, os clubes estiverem cada um com uma vitória, é apurado para a final o clube que tiver marcado mais golos nas duas mãos. Se da aplicação do critério referido no número anterior a igualdade persistir ou em caso de empate em ambos os jogos da meia-final, é apurado para a final o Clube que tiver marcado mais golos fora de casa, incluindo no prolongamento do segundo jogo", lê-se no artigo 13.º do regulamento da prova.