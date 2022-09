Sporting observa no México a Revelations Cup

O Sporting é um dos clubes presentes na Revelations Cup, torneio de seleções da categoria sub-20 que se realiza na Cidade do México. De acordo com a ‘ESPN’, os leões enviaram scouts para observarem os jovens talentos que participam naquela competição quadrangular, disputada no Estádio Azul e que conta com os Estados Unidos, Peru, Paraguai e México, onde joga o central da equipa B do Sporting, Jesus Alcantar, destaque... pela negativa no jogo ontem disputado frente aos EUA.Também o Manchester City, Eintracht Frankfurt e o Inter Miami enviaram emissários, além de elementos de "outras equipas de Portugal".