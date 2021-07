Sporting oferece 500 cadeiras do estádio de Alvalade a clube das distritais

O Sporting ofereceu 500 cadeiras do Estádio de Alvalade ao clube "Os Vilanovenses", da Associação de Futebol da Guarda. O gesto solidário ocorreu depois de o emblema de Gouveia ter pedido ao Sporting as referidas cadeiras, ao saber da intenção dos leões de remodelarem o seu anfiteatro, o qual vai passar a ter as bancadas só verdes.





"Com o conhecimento que as cadeiras do Estádio José de Alvalade iriam ser mudadas, esta Direção enviou um email ao Sporting Clube de Portugal a solicitar 500 cadeiras. Sem prever que tal acontece-se, eis que obtivemos uma resposta positiva do SCP, com a indicação que as mesmas seriam cedidas, sendo que a única condição era ir buscá-las. É então que surge uma feliz coincidência com uma viatura do Município de Gouveia que iria levar uma exposição a Lisboa. Em articulação com Sr. Vereador Jorge Ferreira e com o Sr. Engenheiro Rui Paulino a viagem para cima trouxe as nossas cadeiras", pode ler-se na extensa mensagem publicada pelo clube, que competiu na Série A da 1.ª divisão da AF Guarda na temporada passada.