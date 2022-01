Sporting oferece contrato de formação a Gabriel Melo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting anunciou que ofereceu um contrato de formação a Gabriel Melo, um jovem ponta-de-lança de apenas 15 anos que atua na formação sub-16."Cheguei ao Sporting em novembro e estou muito feliz por assinar o contrato. É um sonho de criança jogar num clube deste tamanho e vestir estas cores. Agora é ajudar a equipa de todas as maneiras possíveis", reiterou em declarações à Sporting TV, não escondendo a referência que tem na primeira equipa dos leões."Na minha posição é o Paulinho. Gosto muito da raça dele, da determinação, corre muito e está sempre disponível para ajudar", vincou Gabriel Melo, chegado do AD Oeiras no início da época.