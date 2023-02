Sporting oferece presente especial a Dolores Aveiro no aniversário de Cristiano Ronaldo

Dolores Aveiro agradeceu, esta segunda-feira, nas redes sociais ao Sporting pelo presente que lhe foi enviado em homenagem a Cristiano Ronaldo ontem, dia em que o craque português completou 38 anos."Muito obrigada Sporting pela BOX Cristiano Ronaldo. Uma bonita homenagem no aniversário do Cristiano", escreveu a mãe do avançado, que atua agora nos sauditas do Al Nassr.