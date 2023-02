Sporting oficializa chegada de Ewandro Santos: «Toda a gente sonha um dia jogar numa equipa gigante na Europa»

O Sporting oficializou a chegada de Ewandro Santos, jogador que, tal comonoticiou na passada quarta-feira, reforça os leões por empréstimo do Alverca. O atacante brasileiro, formado no Palmeiras, chegou ao emblema do Ribatejo no início da época e rapidamente deu nas vistas, ao ponto de despertar a cobiça dos leões. Em Alcochete, deve ser integrado nos sub-19, orientados por Pedro Coelho, mas pode também ter oportunidades nos sub-23.Nas primeiras palavras como futebolista dos verdes e brancos, destacou o orgulho por representar o Sporting. "Toda a gente sonha um dia jogar numa equipa gigante na Europa e eu não sou diferente. Sempre sonhei alto e estou muito feliz por estar aqui", começou por dizer à Sporting TV na sua apresentação, enaltecendo que tem sido "muito bem recebido por todos".Além disso, o extremo de 18 anos, que leva 8 golos em 20 partidas esta temporada, revelou que tem Matheus Reis, seu compatriota, como um exemplo no emblema de Alvalade. "Também vem de onde eu vim e quero um dia chegar onde ele chegou. Podem contar comigo, vou dar o meu melhor sempre para honrar esta camisola", assumiu.