Sporting oficializa contratação de João Ferreira ao Alverca: «Estou a viver um sonho»

O Sporting oficializou a contratação de João Ferreira, lateral-esquerdo - que também pode atuar como central - de 18 anos. O negócio pelo ex-Alverca foi concluído a 31 de janeiro, no último dia do mercado de transferências, e esta quinta-feira confirmado pelos leões."Quando soube do interesse do Sporting fiquei sem palavras. Apesar de acreditar no meu potencial, fiquei muito feliz por ver que acreditam em mim. Estou a viver um sonho. Um dia percebi que havia muitos miúdos como eu num patamar acima e comecei a trabalhar mais para chegar até aqui", sublinhou, à Sporting TV, apontando o ex-leão Nuno Mendes como uma inspiração: "Gosto muito de o ver jogar, foi formado aqui. Gostei de ver a forma como evoluiu e como é inteligente a jogar. Além dele, admiro também o Marcelo e o Alphonso Davies, ambos jogadores muito experientes".O defesa, que antes do Alverca passara pelo Loures, Alta de Lisboa, Sacavenense e Olivais, diz-se sentir já em casa na Academia. "Consegui adaptar-me bem, o grupo é muito unido. Além dos meus colegas, também a equipa técnica, staff e funcionários integraram-me muito bem. Agora é habituar-me a esta nova realidade e trabalhar no máximo", vincou, descrevendo-se como um jogador de equipa: "Gosto de jogar para a equipa e de correr pelos outros, é um dos pontos positivos do meu jogo. Além disso, a minha maturidade vai evoluindo e contagia o resto da equipa. Considero-me um jogador intenso e agressivo em campo e gosto de ler os momentos do jogo".João Ferreira deixou, ainda, uma promessa aos adeptos do Sporting. "Os sportinguistas podem esperar tudo de mim, prometo muita garra e orgulho por este clube", rematou.