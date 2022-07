Sporting oficializa contratação de Rochinha: os detalhes do negócio

O Sporting oficializou a contratação de Rochinha, médio proveniente do V. Guimarães, com uma publicação nas redes sociais. O jogador português, de 27 anos, deixa a cidade-berço após quatro temporadas a representar os vimaranenses.O V. Guimarães anunciou, no site oficial, que o negócio ficou fechado por 2 milhões de euros, com os minhotos a manterem "10 por cento da mais valia de uma futura venda".