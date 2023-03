Sporting oficializa renovação de Rodrigo Marquês até 2026

O Sporting oficializou a renovação de contrato com Rodrigo Marquês até 2026, uma informação avançada porno passado dia 2 de fevereiro. A representar o Sporting desde 2011, o médio começou a época nos sub-23 tendo sido posteriormente promovido à equipa B, e ainda utilizado pelos sub-19 na Youth League, uma trajetória que lhe permitiu enfrentar novos desafios."Foi um percurso de muita aprendizagem e, nos jogos, nota-se a diferença na maturidade nos jogadores. É tudo mais competitivo", afirmou à Sporting TV onde também foi claro a traçar o seu objetivo: "Quero chegar à equipa principal pois é o meu sonho desde pequenino".Aos 19 anos, o jogador revelou-se satisfeito com o voto de confiança que recebeu e prometeu mais trabalho e empenho. "Estou no Sporting desde os oito anos. É um clube que me diz muito e estou muito feliz por dar continuidade a esta ligação. Há que continuar a trabalhar para ficar mais anos neste grande clube", acrescentou o jovem que ainda se revelou um admirador de Edawards: "Gosto muito da maneira como ele joga e, nos treinos e nos jogos, tento fazer aquilo que ele faz".