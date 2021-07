há 2 horas 16:48

O novo relvado de Alvalade



Twitter Sporting

Em termos estruturais, o José Alvalade vai hoje mostrar o seu novo relvado, tapete que esteve a ser colocado no último mês e que tal como previsto será apresentado no Cinco Violinos. Será o oitavo relvado da história do estádio, inaugurado em 2003 – completa 18 anos no próximo dia 6. Também as bancadas têm novidades, com a colocação das cadeiras verdes em substituição do colorido, processo que vai apenas ficar concluído durante a época.