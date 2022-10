Sporting paga 3.876€ de multa por atraso de Adán na 'flash-interview'

Notificado com a situação em causa, o arguido, neste caso Adán, defendeu, de acordo com o CD, que "a realização da superflash não é obrigatória para os clubes ou os jogadores, realizando-se apenas quando aqueles "a ela não se oponham" e em função da sua disponibilidade após o encontro ("logo que possível"), sem qualquer delimitação temporal que não seja a do seu limite máximo de 60 segundos de duração"; uma argumentação que não foi aceite por parte do CD, o qual reitera "que se encontram verificados os pressupostos para aplicação da norma, uma vez o artigo 87º-B não distingue o tipo de entrevista e a partir do momento em que há concordância na sua realização ficam sujeitos à estatuição do nº 2 da referida norma".

O Mapa de Castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou esta terça-feira as deliberações relativas aos encontros da 9ª jornada da Liga dos Campeões, com o Sporting a ser sancionado devido a uma situação algo peculiar. De acordo com o relatório publicado pela Liga, a formação de Alvalade será obrigada a pagar uma multa de 3.876 euros na sequência de um atraso de Adán na chegada à tradicional 'flash-interview' pós-jogo, neste caso a denominada 'Superflash' por parte da Sport TV, emissora responsável pela transmissão da partida disputada em São Miguel.O documento sustenta que "o jogador do Sporting, Adán, selecionado para falar na Superflash e receber o prémio do Homem do jogo, atrasou-se a chegar ao local da entrevista rápida, não obstante todas as diligências dos delegados da Liga, junto do diretor de imprensa do Sporting, Filipe Dinis, para que o jogador Adán se apresentasse o mais célere possivel no referido local(...)", sendo que relata que "após toda a equipa do Sporting ter recolhido ao balneário, o referido jogador, chegou ao local da entrevista rápida, seis minutos após o final da intervenção do jogador do Santa Clara na mesma".