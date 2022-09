Sporting paga 612 euros de multa por comportamento dos adeptos

O Sporting foi multado em 612 euros devido à situação que sucedeu na visita ao Estoril, na última jornada do campeonato. De acordo com o mapa de castigos publicado pela Liga Portugal, os verdes e brancos foram sancionados em pagar a coima referente no seguimento de comportamento incorreto do público, após "arremessarem um isqueiro na direção do árbitro, atingindo o retangulo de jogo, sem o atingir, numa altura em que o jogo se encontravaparado, nao provocando a sua interrupção".O caso ocorreu aos 84', quando a partida encontrava-se interrompida, devido a um sururu entre Porro e Tiago Gouveia, com os adeptos do Sporting, presentes na bancada destinada aos visitantes, a incorrerem no ato que resultou em multa para a Direção dos leões.