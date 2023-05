Sporting paga mais de 4 mil euros em multas na receção ao Famalicão

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou mais um mapa de castigos relativo à 30.ª jornada do campeonato, com o Sporting a ser punido com uma multa superior a 4 mil euros devido ao comportamento dos adeptos na receção ao Famalicão. De acordo com o relatório do CD, o emblema de Alvalade foi punido com uma sanção no valor de 4.414 €, fruto de cânticos contra a Liga bem como a utilização de engenhos pirotécnicos.Segundo o organismo, uma multa no valor de 1.224 euros teve por base uma situação ocorrida já na 2ª parte do triunfo leonino sobre o Famalicão por 2-1, com "adeptos da equipa visitada, identificados através de indumentárias e cachecóis alusivos à equipa do Sporitng, foram entoados os seguintes cânticos: A) do minuto 17 ao minuto 18 da segunda parte, os referidos adeptos entoaram repetidamente em uníssono, de forma clara, audível e percetível, a seguinte frade: "Oh e Oh a Liga é Merda".Além disso, outra multa de 3.190 euros foi derivada ao uso de engenhos pirotécnicos deflagrados na bancada sul, setor A14, bem como na bancada norte, setor A 15, neste caso "1 pote de fumo aos 40 minutos da primeira parte; 2 flash light aos 19 minutos da primeira parte; 2 potes de fumo aos 18 minutos da primeira parte e 15 minutos da segunda parte".