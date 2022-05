Sporting paga quase 14 mil euros por comportamento do público em Portimão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting foi multado em quase 14 mil euros pelo comportamento incorreto do seu público na visita ao Algarve, tal como divulga o mapa de castigos publicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Nas punições referentes à jornada 33 da Liga Bwin, que no caso levou os leões até Portimão, a maior (10.200€) diz respeito ao arremesso de duas tochas para o relvado a abrir a segunda parte, "tendo interrompido o jogo durante 1 minuto", lê-se no documento, que aponta a mais 3.190€, esses referentes à deflagração de dois potes de fumo e 7 tochas.O total chega aos 13.900 euros se lhe juntarmos os insultos dirigidos pelos adeptos dos verdes e brancos ao técnico dos algarvios, Paulo Sérgio, ao minuto 73 (custaram 510 euros).