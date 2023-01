Sporting pede divulgação dos áudios do VAR: «Portugal perdeu uma oportunidade de ser pioneiro»

Polémica em Alvalade: Vizela marcou em lance muito contestado pelo Sporting Polémica em Alvalade: Vizela marcou em lance muito contestado pelo Sporting

O Sporting venceu o Vizela na passada sexta-feira fruto de uma intervenção do VAR que avisou Rui Costa sobre um penálti cometido sobre Paulinho, uma decisão que acabou por ser validada pelo árbitro após a consulta das imagens. Apesar desta decisão, os leões não gostaram do trabalho da equipa de arbitragem por ter validado o golo do Vizela após uma intervenção involuntária do juiz de campo portuense, um lance que, na visão do diretor de comunicação leonino, Miguel Braga, devia ter sido invalidado. Contudo, a mensagem principal do dirigente foi o desafio feito à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e mais concretamente ao Conselho de Arbitragem (CA), onde pediu a divulgação dos áudios do VAR."O Sporting nos últimos dois jogos empatou um jogo e ganhou outro pela intervenção do VAR. Nestes casos haveria menos dúvidas se tivéssemos ouvido os áudios do VAR e, em agosto, o presidente do CA da FPF, José Fontelas, disse que o CA iria seguir as diretrizes da UEFA e da FIFA que também não as divulgam. Passados cinco meses, o International Board anunciou que as decisões serão transmitidas até no estádio...Portugal perdeu uma oportunidade de ser pioneiro.Neste jogo com o Vizela poderíamos ter as oportunidades de ver serem explicadas de uma forma racional as decisões. Acredito que é uma medida que veio para ficar", afirmou no programa 'Raio-X', transmitido na Sporting TV.Reforçando o seu ponto de vista, Miguel Braga deu o exemplo dos dois últimos jogos do Sporting para sublinhar a importância do VAR. "É um penálti claríssimo cometido pelo Paulinho, tal como foi no último jogo com o Benfica. O VAR é uma ferramenta que tem mudado para melhor o futebol. Portugal esteve na linha da frente da implantação do VAR e o áudio do VAR era o passo seguinte. Agora a FIFA quer começar os testes no Mundial de Clubes. Espero que a FPF esteja atenta para implantarmos isto pois permitia-nos perceber o racional nestas tomadas de decisão", vincou.