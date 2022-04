Sporting perdeu 10 bolas durante aquecimento no Dragão

O Sporting terá perdido 10 bolas durante o aquecimento efetuado no relvado do estádio do Dragão antes do arranque do clássico com o FC Porto na Taça de Portugal.

De acordo com o mapa de castigos divulgados esta sexta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), um dos elementos dos leões ter-se-á dirigido ao delegado para o jogo afirmando que no decorrer do exercício de aquecimento um total de 10 bolas foram enviadas para uma das bancadas onde estavam adeptos afetos aos dragões, que não devolveram os esféricos para o terreno de jogo. Este comportamento, aliado a cânticos ofensivos para com o Sporting e também ao seu presidente, Frederico Varandas, valeu ao FC Porto uma multa adicional de 1.020 euros.





O clube portista terá ainda de pagar um total de 2.754 euros pela "entrada e permanência de materiais pirotécnicos", bem como pela sua deflagração durante o encontro.Tal como o FC Porto, também o Sporting recebeu uma multa no valor de 2.754 euros por "comportamento incorreto" dos seus adeptos. Entre as várias ações, foram assinalados os cânticos ofensivos para com os dragões e também ao seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa. A deflagração de variados engenhos piroctécnicos também está incluída nesta multa.