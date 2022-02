Sporting perplexo com o delegado da Liga

A estranheza pelo facto de o nome de Sérgio Conceição não aparecer no relatório do delegado da Liga, na descrição dos incidentes na garagem do Estádio do Dragão, tinha mesmo razão de ser: o Sporting foi apanhado de surpresa pelo facto e vai arrolar João Moreira como testemunha, pois a informação relativa à presença do treinador do FC Porto no local o confronto com Frederico Varandas foi-lhe transmitida por Rui Pereira, diretor de segurança dos leões, e não aparece mencionada no relato dos acontecimentos.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, a descrição do sucedido na garagem do Dragão foi passada por Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting, ao responsável pela segurança do clube, Rui Pereira, que por sua vez a fez chegar ao delegado da Liga, João Moreira. O relato incluía todos os pormenores tal como eles foram mencionados em público por Frederico Varandas e pelo próprio Miguel Braga nas últimas horas. Depois de te Rui Pereira ter passado a informação a João Moreira, no entanto, nem ele nem algum representante do Sporting teve acesso à redacção final do documento que, sabe-se agora, não inclui a referência a Sérgio Conceição.Surpreendido e perplexo pela omissão, Rui Pereira manifestou de imediato à estrutura do Sporting o seu profundo desagrado e incómodo, tendo garantido que reproduziu na íntegra ao delegado da Liga tudo o que lhe foi relatado, incluindo os nomes de todos os protagonistas entretanto visados pelo Sporting em comunicado e que serão alvo de queixa-crime do clube, ou seja, Vítor Baía, Sérgio Conceição e Rui Cerqueira.É por isso que o Sporting, para todos os efeitos e em todas as instâncias que assim forem necessárias, irá arrolar João Moreira como testemunha, desde logo para que o delegado da Liga explique o porquê de ter, aparentemente, recebido uma informação que omitiu do seu relatório, independentemente da validade que o mesmo possa vir a ter para efeitos de castigos ou acções judiciais. O que o Sporting e Rui Pereira em particular pretendem é que fique bem claro que não há duas versões em Alvalade sobre o sucedido no final do clássico, no incidente que levou Frederico Varandas a ficar sem o telemóvel e sem documentos. Há apenas uma versão, e ela inclui Sérgio Conceição.