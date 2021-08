Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting pode ficar com João Virgínia por 3,5 milhões de euros No final do empréstimo, Sporting pode comprar o guardião por menos do que vendeu Maximiano





Virgínia chega cedido pelo Everton

• Foto: REUTERS