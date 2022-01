Após ter gozado um dia de folga na sequência da conquista da Allianz Cup no passado sábado frente ao Benfica, o plantel leonino começou hoje a preparar o dérbi com a Belenenses SAD, agendado para quarta-feira.A única baixa no clube leonino é Coates que se encontra ao serviço da seleção do Uruguai e, mesmo que regressasse a tempo do jogo, estaria fora do leque de opções pois vai cumprir um jogo de castigo após ter visto o quinto cartão amarelo na última jornada, diante do Sp. Braga.Amanhã os leões realizam mais um treino, às 10h30, na Academia. Duas horas depois Rúben Amorim realizará a habitual antevisão da partida também em Alcochete.