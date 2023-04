Sporting prepara deslocação a Guimarães com quatro baixas

O Sporting realizou este sábado mais um treino tendo em vista a deslocação a Guimarães onde vai defrontar o Vitória, na segunda-feira, às 20h15, e uma vez mais Rúben Amorim trabalhou com quatro baixas por lesão: St. Juste, Paulinho, Jovane e Daniel Bragança estão fora dos planos para o jogo da 29ª jornada da Liga Bwin.Os leões voltam a treinar no domingo, na Academia, às 10h30. No final, pelas 12h15, Rúben Amorim fará a antevisão do encontro com os vimaranenses.