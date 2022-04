Sporting prepara deslocação a Tondela sem lesionados

O plantel leonino começou a preparar hoje o jogo com o Tondela, agendado para sábado, e Rúben Amorim teve a oportunidade de trabalhar com todos os jogadores pois o boletim clínico encontra-se limpo. De fora vão ficar Palhinha e Nuno Santos que foram suspensos por um jogo, e só voltam ao leque de opções para o dérbi com o Benfica.Com Gonçalo Esteves, Dário Essugo e Rodrigo Ribeiro integrados na equipa de Su-19 que vai discutir a passagem aos quartos-de-final da Youth League com o Dínamo Kiev, o treinador leonino promoveu o jovem guarda-redes Francisco Silva e o central Marsà. Os leões voltam ao trabalho amanhã, às 10h30, na Academia.