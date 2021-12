Sporting prepara jogo com o Casa Pia com sete baixas

O Sporting já começou a preparar o jogo da Taça de Portugal frente ao Casa Pia. Como é habitual a seguir aos encontros, os titulares limitaram-se a fazer exercícios de recuperação no ginásio enquanto os restantes jogadores trabalharam no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim.Entregues ao departamento clínico continuam Vinagre, Porro, Feddal e Jovane, a recuperar das respetivas lesões, e não vão jogar na quarta-feita, tal como Esgaio e Tiago Tomás que acusaram positivo à Covid-19. Neto, que foi expulso diante do Gil Vicente, também não vai entrar no leque de opções. De regresso está Tabata que cumpriu um jogo de suspensão, e é provável que até regresse ao onze. Os leões voltam a treinar amanhã, às 10h00, em Alcochete à porta fechada.