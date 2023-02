Sporting prepara jogo com o Estoril quase na máxima força

O Sporting realizou mais um treino tendo em vista o jogo com o Estoril, agendado para segunda-feira, às 19h00, no Estádio José Alvalade, e o único ausente da sessão de trabalhos foi Daniel Bragança que prossegue a recuperação à operação ao joelho direito. Para a receção aos canarinho, Rúben Amorim não vai poder contar com Ugarte que vai cumprir um jogo de castigo pela acumulação de cartões amarelos.Os leões voltam ao trabalho amanhã, na Academia, e no final da sessão de trabalho Rúben Amorim vai fazer a antevisão da partida com o Estoril, às 12h15.