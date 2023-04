Sporting prepara Juventus ainda sem Paulinho e com dois 'reforços' da formação

O Sporting deu, esta terça-feira, mais um passo em frente na preparação para o embate com a Juventus, na quinta-feira, pelas 20 horas, referente à 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. Rúben Amorim voltou a não contar com Paulinho, entregue ao departamento médico, e chamou dois jogadores da equipa de juniores verde e branca.Com efeito, o técnico chamou à sessão de trabalho do plantel principal Guilherme Santos, médio de 18 anos, e Miguel Alves, defesa de 17.Além de Paulinho, que ainda recupera de fascite plantar no pé direito, também Daniel Bragança (joelho direito) e Jovane (lesão muscular) continuam a fazer tratamento e, por esse motivo, estiveram ausentes dos treinos.O Sporting realiza na manhã de quarta-feira, a partir das 10h30, o derradeiro treino antes da viagem para Turim. Os primeiros 15 primeiros minutos serão abertos à comunicação social. Já em Itália, às 19h30 locais (18h30 em Portugal Continental), Amorim e um jogador farão a antevisão ao embate com a Vecchia Signora.