Sporting prepara receção ao Ajax com duas boas notícias

O Sporting realizou esta segunda-feira mais uma sessão de treinos na Academia, com vista à receção ao Ajax na jornada inaugural da Liga dos Campeões. O destaque vai para Gonçalo Inácio e Tiago Tomás que já trabalham de forma condicionada no relvado. Já Pote continua a fazer tratamento à lesão que sofreu, segundo informações do clube de Alvalade.





A equipa orientada por Rúben Amorim volta aos trabalhos esta terça-feira, às 10 horas. A conferência de impresa de antevisão ao encontro com os holandeses, com a presença do treinador dos leões e ainda de um jogador, terá início às 18h30.