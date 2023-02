Sporting prepara receção ao Estoril: leões regressaram de manhã e já treinaram na Academia

O plantel do Sporting chegou esta sexta-feira de manhã da Dinamarca, seguiu para a Academia, onde almoçou, e treinou já durante a tarde a pensar no jogo com o Estoril, agendado para segunda-feira, às 19h00, no Estádio José Alvalade. Como é habitual, os titulares no jogo com o Midtjylland limitaram-se a fazer exercícios de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim.Frente aos canarinhos, o treinador leonino não poderá contar com Ugarte que vai cumprir castigo pela acumulação de amarelos, e Daniel Bragança que prossegue a recuperação à lesão no joelho direito. Os leões voltam a treinar no sábado, às 10h30, em Alcochete.