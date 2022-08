Sporting prepara Rio Ave com uma baixa e vários convidados

Jovens surpreendem jogadores do Sporting no treino



O Sporting realizou esta quinta-feira mais um treino tendo em vista a receção ao Rio Ave, no sábado às 20h30, e uma vez mais Rúben Amorim só não contou com Daniel Bragança que recupera de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito.Na sessão de trabalho há a registar a presença de crianças que frequentam o programa 'Férias Academia Sporting' que tiveram a possibilidade de conviver com os jogadores no início da sessão de trabalho. Os leões voltam ao trabalho amanhã, às 10h00, na Academia Cristiano Ronaldo. No final dos trabalhos, Rúben Amorim realizará a habitual antevisão da partida em Alcochete, às 12h30.