Sporting prepara Sp. Braga: Quatro de fora por lesão nas vésperas da Allianz Cup

O Sporting prossegue a preparação para o encontro frente ao Sp. Braga, a contar para os quartos-de-final da Allianz Cup, tendo realizado este sábado mais uma sessão de treinos para ultimar os detalhes da partida. De acordo com as informações prestadas pelo clube de Alvalade, Rúben Amorim não pôde contar novamente com um quarteto de jogadores, neste caso St. Juste, Morita, Bragança e Luís Neto, todos entregues ao departamento médico a recuperar das respetivas lesões.O plantel dos verdes e brancos volta a treinar este domingo de manhã, à porta fechada, na Academia, naquela que será a última sessão antes da receção ao Sp. Braga, agendada para segunda-feira, às 20h15. Rúben Amorim fará a antevisão ao duelo após o treino, às 12h15, em conferência de imprensa a realizar na Academia.