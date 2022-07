Sporting prepara Troféu Cinco Violinos ainda sem St. Juste

O Sporting realizou, na manhã deste sábado, mais um treino na Academia Cristiano Ronaldo tendo em vista o duelo frente ao Sevilha válido pelo Troféu Cinco Violinos. Rúben Amorim voltou a não poder contar com Jeremiah St. Juste.O central holandês, ausente dos treinos dos leões desde 3 de julho, data em que sofreu uma entorse traumática no tornozelo direito, tem vindo a realizar apenas tratamento e trabalho de ginásio à margem do grupo.O Sporting recebe amanhã, domingo, o Sevilha no Estádio José Alvalade pelas 19h45, num jogo que servirá de apresentação oficial aos sócios e adeptos do clube.