Sporting presta homenagem a Mathieu no dérbi com o Benfica

O Sporting vai homenagear Jérémy Mathieu este domingo antes do dérbi com o Benfica. O antigo central francês, de 38 anos, vai subir ao relvado do Estádio de Alvalade e receber uma lembrança das mãos do presidente do clube, Frederico Varandas.Mathieu terminou a carreira de forma abrupta há quase dois anos, na sequência de uma grave lesão no joelho esquerdo, sofrida durante um treino do Sporting, a 24 de junho de 2020. O ex-jogador enfrentava então problemas musculares recorrentes e já tinha deixado em aberto a possibilidade de pendurar as botas no final dessa época. Acabou por ser forçado a abandonar algumas semanas antes do previsto, sem nunca ter feito uma despedida formal da carreira e do Sporting, pois retirou-se com a família para França.As restrições de acesso aos estádios durante a pandemia impediram que a homenagem acontecesse antes. Terá lugar agora no dérbi, perante casa cheia.Mathieu foi contratado ao Barcelona em 2017, fez 106 jogos pelo Sporting e marcou 9 golos. Contribuiu para a conquista de uma Taça de Portugal (2018/19) e de duas Taças da Liga (2017/18 e 2018/19). Em 2014/15, ao serviço do Barcelona, venceu a Liga dos Campeões.Em 2020, Mathieu estava em final de contrato com o Sporting e teria sido convidado a ficar mais uma época. Obrigado a pendurar as botas, foi convidado por Frederico Varandas para ficar como treinador nos escalões de formação mas recusou porque queria afastar-se do futebol durante algum tempo.Sempre muito acarinhado pelos adeptos, uma das exibições mais memoráveis de Mathieu aconteceu na final da Taça de Portugal contra o FC Porto a 25 de maio de 2019, pouco mais de um ano após o ataque à Academia, que foi presenciado pelo antigo internacional gaulês. O jogo seguiu para prolongamento (2-2) e o Sporting venceu nos penáltis (5-4). As lágrimas de Mathieu no final do jogo ficaram como uma das imagens mais fortes da conquista do troféu no Jamor."Foram todos celebrar e fiquei um pouco no meio-campo porque foi um momento muito especial e forte... Só depois fui festejar com os companheiros e família. Foi um aliviar de pressão e saí a chorar. Mas aquela taça foi incrível para mim, um momento muito bom para todos e acho que todos se vão lembrar, jogadores e adeptos", recordaria em maio de 2020 à Sporting TV.Este domingo, Alvalade terá oportunidade de retribuir antes do apito inicial do dérbi.