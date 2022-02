Sporting presta homenagem a Silva Resende

O Sporting apresentou esta sexta-feira as condolências à família e amigos de Silva Resende, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e sócio do clube, que morreu na quinta-feira, aos 96 anos.



Sócio do clube leonino desde 23 de fevereiro de 1950, jurista de formação, foi membro do Conselho Leonino entre 1980 e 1988 e do Grupo Stromp desde 2000, tendo sido distinguido com o Leão de Ouro em 2006.

"Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", lê-se no site oficial do clube na Internet.