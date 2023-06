Sporting promove Open Day com captações em Lousada

O Sporting irá promover um Open Day no próximo dia 10 de junho um dia de captações e demonstração de talentos para jovens talentos que se queiram aventurar no futebol. Neste caso, a formação de Alvalade organizará, em parceria com o AD Lousada, clube local, um evento durante a tarde de sábado no Complexo Desportivo de Lousada, de forma a analisar possíveis jogadores que possam ingressar nas escolinhas e Academias dos leões.O evento decorrerá durante a tarde no dia 10 de junho, entre as 14h e 19h para jogadores nascidos no período de 2009 a 2018, sendo que as inscrições para os jovens jogadores estarão disponíveis através de um QR Code de uma das imagens que ilustram esta peça.