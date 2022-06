Sporting promove reencontro das várias Academias

Depois de dois anos de ausência devido aos efeitos da pandemia, o Sporting promoveu novamente o encontro entre as várias Academias de formação do clube em Alcochete. A reunião teve lugar no torneio 'Spring Cup', contando com mais de 3.500 rapazes e raparigas de norte a sul do país que marcaram presença este sábado e domingo nas instalações de Alcochete.O evento teve lugar na Academia Sporting e nos dois dias registou-se um clima de festa entre os jogadores das várias Academias dos verdes e brancos espalhadas por Portugal, com os familiares e amigos dos jovens entre os 4 e 15 anos a darem outro colorido à ocasião.