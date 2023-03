Sporting prossegue os treinos ainda sem Bellerín

O Sporting realizou esta quarta-feira mais um treino na Academia, com Rúben Amorim a preparar mais uma sessão durante a semana, em vésperas de, tal como Record noticiou, ter pela frente um jogo-treino diante do Vilafranquense na sexta-feira. Em nova sessão de trabalho matinal na Academia, segundo as informações do clube de Alvalade, o técnico de 38 anos não pôde contar ainda com Héctor Bellerín e Daniel Bragança, ambos a realizar tratamento às respetivas lesões.Sem nove jogadores no lote de disponíveis no treino, neste caso os internacionais (Gonçalo Inácio por Portugal, Mateus Fernandes, Dário Essugo e Chermiti nos sub-19, Coates e Ugarte pelo Uruguai, Morita no Japão, Jovane por Cabo Verde e Fatawu nos sub-23 do Gana) ao serviço das seleções, Amorim continuou a trabalhar com os nomes à disposição. Recorde-se que nos últimos treinos na Academia, o treinador chamou alguns jogadores mais jovens ao trabalho da equipa principal, entre eles Guilherme Pires, Francisco Canário, Lamarana Jallow, Chico Lamba, Miguel Menino, Jesús Alcantar, Rodrigo Marquês e João Ferreira.O plantel do Sporting volta a treinar esta quinta-feira, às 10h30, na Academia, com uma sessão à porta fechada.