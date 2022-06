Sporting prossegue preparação em dia especial para Pote

O Sporting cumpriu esta terça-feira o segundo dia de trabalho nesta pré-temporada, com Rúben Amorim a ter à disposição o lote de 24 jogadores com os quais tinha contado na véspera. De acordo com informações prestadas pelo clube de Alvalade, como é apanágio nesta fase de preparação, a sessão de treino conciliou trabalho físico com exercícios com bola.Recorde-se que na véspera Amorim contou com o reforço Jeremiah St. Juste nos trabalhos, bem como caras novas, entre elas Diego Callai, Nazinho, Chico Lamba, Marsà, Renato Veiga, Fatawu, Rodrigo Ribeiro e Geny Catamo, elementos que voltaram a repetir a presença no treino desta terça-feira.A sessão de trabalhos ficou ainda marcada por ser um dia especial para o Pote. O criativo natural de Vidago festejou o 24º aniversário, merecendo alguns calduços por parte dos companheiros e restante staff técnico durante o treino.