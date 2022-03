Sporting prossegue treinos ainda sem Porro e com vários jovens da formação

Depois do regresso aos trabalhos na tarde de terça-feira, o plantel do Sporting voltou a realizar uma sessão de treinos na manhã desta quarta-feira, com Amorim a chamar novamente vários jovens da formação ao trabalho. No relvado da ala profissional da Academia, estiveram 11 miúdos da equipa B (Étienne Catena, Nicolai Skoglund, Miguel Menino, Edu Pinheiro, José Marsà, Vando Félix, Lucas Dias, Renato Veiga, Gonçalo Costa, Hevertton Santos e Diego Calai) de forma a suprir as ausências dos oito jogadores ao serviço das respetivas seleções.Na sessão desta quarta-feira, Amorim não pôde ainda contar com Porro que, segundo o boletim clínico do emblema de Alvalade, continua a realizar tratamento. Recorde-se que o ala espanhol está a contas com uma tendinopatia na anca direita, que o retirou da última partida frente ao V. Guimarães.De resto, o plantel leonino volta a realizar uma sessão de treinos esta quinta-feira, na Academia, durante a parte da manhã (10h30).