Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting quer fazer pela vida numa montra menor: da mira ao recorde do Inter até mais 1,8 M€ a encaixar Leões podem tornar-se no clube com mais jogos na segunda competição da UEFA e procuram o sonho: do acesso à Champions até ao bolo financeiro