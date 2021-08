Sporting quer garantias antes de libertar Matheus Nunes para a seleção do Brasil

Matheus Nunes foi sexta-feira convocado por Tite para a seleção do Brasil, um dia depois de ter ouvido da boca de Fernando Santos, selecionador de Portugal, que era um jogador debaixo de olho e que esteve, inclusive, muito perto de entrar na sua lista mais recente. Antes de libertar o médio para a Canarinha, o Sporting quer garantias da Liga.





O Sporting, sabe Record, contactou o organismo no sentido de tentar assegurar que o jogador não tem de cumprir quarentena no regresso da seleção brasileira, uma vez que a receção ao FC Porto e a estreia na Champions - dia 15 com o Ajax em Alvalade - ficam em risco se Matheus Nunes for obrigado a cumprir isolamento após a chamada ao escrete.Recorde-se que, recentemente, após exposição do Benfica, as autoridades de saúde aplicaram uma exceção ao caso do regresso de Otamendi da Copa América. O central argentino do Benfica devia ter estado 14 dias em isolamento mas esse período foi encurtado para 10 diasO Benfica apresentou uma exposição, sublinhando que o jogador esteve sempre numa ‘bolha’, quer da seleção, quer da organização da prova. E depois da final, que a Argentina ganhou, regressou de imediato ao seu país, juntamente com a seleção. A 23 de julho, já treinou sob as ordens de Jorge Jesus.É de referir, contudo, que as normas de entrada em Portugal foram alteradas a 4 de agosto e que qualquer cidadão com certificado digital da União Europeia válido está livre de quarentena.O Sporting quer garantias que Matheus Nunes pode realizar o sonho de representar o seu país, tendo isso o mínimo impacto possível na equipa leonina no regresso desses compromissos.O clube leonino acredita que facto de Matheus ter passaporte português pode ser um aliado neste processo mas quer envolvimento e compromisso da Liga.Matheus Nunes foi chamado por Tite para os jogos de qualificação para o Mundial de 2022, uma visita ao Chile, a 3 de setembro, e as receções à Argentina (5) e Peru (10).