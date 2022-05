Sporting reage a palavras de Pinto da Costa: «A grandeza de um clube não se vê apenas na vitória»

As recentes declarações de Pinto da Costa em relação a Frederico Varandas, no seguimento do título dos dragões, mereceram uma resposta por parte do Sporting que, pela voz de Miguel Braga, deixou uma farpa ao presidente do FC Porto. No programa 'Raio-X', da Sporting TV, o responsável pela comunicação dos verdes e brancos abordou a maneira como os dragões festejaram o título de campeões nacionais."A grandeza de um clube não se vê apenas na vitória, mas como se ganha e nos valores que transmite. Estamos orgulhosos dos nossos e isso basta", sublinhou, de forma clara, após Pinto da Costa ter referido que Frederico Varandas "ainda deve estar a pensar que vai ser campeão".Além disso, Miguel Braga realçou a postura da formação de Alvalade na recente vitória diante do Portimonense. "A equipa teve muito brio. Os jogadores perceberam e sabem o que é o Sporting, sabem que independentemente das contas feitas, continuamos a ter objetivos e ganhar era um deles. Demos ótima resposta, vitória é inteiramente justa", garantiu, num estilo de balanço, deixando ainda elogios ao trabalho realizado por Rúben Amorim."Comparativamente à época anterior, esta é negativa. Este discurso do Rúben mostra o que conseguiu materializar o positivo em ser campeão. O grau de exigência que tem no dia a dia é bom que esteja a contagiar a nossa massa associativa. Ganhámos a supertaça e a Taça da Liga, mas mesmo assim o treinador queria mais: a final da Taça e o primeiro lugar. Temos de continuar a batalhar da mesma forma, cada vez mais unidos e juntos. Esta exigência que tem com a sua equipa, é bom que contagie toda a gente e que cada vez sejamos mais exigentes com os resultados que a equipa pode alcançar", concluiu.