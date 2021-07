Sporting reage à ida de João Mário para o Benfica: leões prometem seguir via judicial

O Sporting já reagiu ao anúncio de João Mário como reforço do Benfica, num comunicado no qual lembrou a cláusula antirivais assinada com o Inter Milão aquando da transferência em 2016. O clube de Alvalade considera que "foi usado um expediente para que o Inter e o jogador João Mário se procurassem eximir ao que contrataram com o Sporting em 2016" e prometem defender os seus interesses "em sede própria, responsabilizando os intervenientes pelos danos causados e pelo incumprimento das obrigações assumidas."





Ainda assim, o emblema de Alvalade deixa claro que "não alimentará publicamente este folhetim", que no seu entender "visa desviar as atenções incómodas sobre outros assuntos da actualidade"."Em face das notícias vindas a público ontem e hoje, a Sporting SAD informa o seguinte:1. Em 2016, aquando da transferência do jogador João Mário do Sporting CP para o FC Internazionale Milano, o clube italiano e o Jogador João Mário comprometeram-se, entre outras coisas, a efectuar um pagamento adicional de 30.000.000€ se e quando o jogador viesse a ser inscrito a favor de Clubes portugueses, entre os quais o SLB;2. Como é público e notório, o FC Internazionale Milano e o Jogador João Mário acordaram, ontem, na cessação, por acordo, do contrato de trabalho que os unia, para que o jogador, acto contínuo, se vinculasse mediante contrato de trabalho com o SLB; isto depois de o FC Internazionale Milano ter recusado uma proposta da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD pelo jogador em causa;3. É convicção do Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD que foi usado um expediente para que o Inter e o jogador João Mário se procurassem eximir ao que contrataram com a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD em 2016;4. E que esse expediente só ilustra que todas as partes sabiam as obrigações que assumiram em 2016 e a que, volvidos 5 anos, pretendem furtar-se;5. A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD não alimentará publicamente este folhetim, que visa desviar as atenções incómodas sobre outros assuntos da actualidade;6. Mas não deixará de defender os interesses do Sporting Clube de Portugal e da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD em sede própria, responsabilizando os intervenientes pelos danos causados e pelo incumprimento das obrigações assumidas."