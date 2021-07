Sporting realiza mais uma sessão de trabalho muito intensa em Alcochete

O Sporting realizou esta manhã mais uma sessão de trabalho, em Alcochete, que voltou a ser marcada pela elevada intensidade física, segundo informam os leões.





Nestes primeiros dias de trabalho tem também sido feira a integração dos mais novos na equipa principal, que estão, segundo o Sporting, a ser muito bem recebidos por todo o grupo.Domingo os leões rumam a Lagos, no Algarve, para dar início ao estágio de preparação, que vai decorrer até dia 21 e inclui particulares diante dos belgas do KAA Gent (14 de julho), do Boavista (15 de julho) e dos franceses do Angers SCO (20 de Julho).A equipa de Rúben Amorim volta a treinar amanhã, às 9h30, na Academia, à porta fechada.