Sporting realiza treino de ativação muscular antes do jogo com o Portimonense

O plantel do Sporting já realizou esta quarta-feira, em Lagos, um treino de ativação muscular. Apesar de defrontarem o Portimonense hoje às 20 horas, Rúben Amorim orientou uma sessão mais ligeira no relvado da unidade hoteleira onde os leões estão instalados. Ainda à parte continuam Pedro Marques e Antunes que só trabalharam no ginásio por motivos físicos, mas serão reintegrados no grupo até ao final da semana.





Resta acrescentar que o presidente Frederico Varandas junta-se hoje à comitiva, e vai assistir ao quinto teste de preparação dos leões que, na pré-época, continuam imbatíveis após terem vencido os particulares com Sporting B (8-3), Casa Pia (2-1), Belenenses SAD (1-0) e Estoril (3-1).